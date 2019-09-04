Под отключение попали дома с бульвара Карла Маркса
Как сообщал «Байкал-Daily» накануне, 2 сентября три дома с бульвара Карла Маркса остались без горячей воды. Под отключение попали дома под номерами 21, 23, 23 «а». Работы по восстановлению водоснабжения проводились 3 сентября.
В 16:20 заменили 2 отвода диаметром 108мм. и восстановили подачу водоснабжения по нормальной схеме. Время отключения составило 28 часов 20 минут, сообщается в оперативной сводке по городу.
Три дома в Улан-Удэ больше суток оставались без горячей воды
Общество, Фото:
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