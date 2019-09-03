Дарима Линховоин проведёт творческую встречу с улан-удэнцами

Народная артистка России расскажет об оперном искусстве
6 сентября в 18.30 часов в лектории этно-маркета ZAM пройдёт творческая встреча с народной артисткой России, художественным руководителем оперы Бурятского театра оперы и балета Даримой Линховоин.
Дарима Лхасарановна Линховоин расскажет зрителям о работе в театре, тонкостях концертмейстерской работы с оперными певцами, творческом процессе и планах на новый театральный сезон — в том числе о подготовке к фестивалю оперы имени Лхасарана Линховоина. Об этом сообщили в пресс-службе Бурятского оперного театра.
На фестивале зрителям будет представлены гала-концерт и четыре оперные постановки с участием известных приглашённых артистов с мировым именем. Среди них - солисты Мариинского театра: Юлия Маточкина, Владислав Сулимский, заслуженный артист Бурятии и Монголии Ариунбаатар Ганбаатар; солист Красноярского театра оперы и балета, заслуженный артист Бурятии Михаил Пирогов; солистка Татарского театра оперы и балета Венера Протасова; солисты Академии молодых оперных певцов Мариинского театра Аюна Базаргуруева и Савва Хастаев; солист Театра оперы и балета Монголии Гомбо-Очир Бямбажав.
У гостей также будет возможность получить автографы и задать вопросы дочери легендарного оперного певца Лхасарана Линховоина, которому бы в этом году исполнилось 95 лет.
Бурятский театр оперы и балета готовится к открытию своего юбилейного 80-го театрального сезона.
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Общество, Фото:
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