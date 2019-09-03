С 4 февраля 2020 года, пересекая границу, физические лица при декларировании наличных на сумму более 100 тысяч долларов США должны подтвердить их происхождение
Об этом предупреждает Бурятская таможня.
Расчёт суммы производится по курсу валют, действующему на день подачи пассажирской таможенной декларации.
Согласно действующему Таможенному кодексу, таможенному декларированию подлежат наличные денежные средства и дорожные чеки, если их общая сумма превышает сумму, эквивалентную 10 тысячам долларов США.
Бурятская таможня: При провозе 100 тысяч долларов нужно будет подтвердить их происхождение
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