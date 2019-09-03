В Улан-Удэ осуждённые нарисовали золотые купола на стенах

В планах украсить столовую и спортивный зал
Кружок изобразительного искусства недавно появился в колонии-поселении № 3 в Улан-Удэ. Благодаря осуждённым, стены общежития отряда превратились в настоящее произведение искусства.
В планах продолжить работу в данном направлении и украсить стены столовой и спортивного зала учреждения.
Также в колониях Бурятии осуждённые пробуют свои силы в театральных постановках, создании телевизионных программ для кабельного телевидения, спортивных соревнованиях, растениеводстве, сообщили в пресс-службе УФСИН.
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В планах украсить столовую и спортивный зал
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