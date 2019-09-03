В Улан-Удэ осуждённые нарисовали золотые купола на стенах

В планах продолжить работу в данном направлении и украсить стены столовой и спортивного зала учреждения.









Кружок изобразительного искусства недавно появился в колонии-поселении № 3 в Улан-Удэ. Благодаря осуждённым, стены общежития отряда превратились в настоящее произведение искусства.Также в колониях Бурятии осуждённые пробуют свои силы в театральных постановках, создании телевизионных программ для кабельного телевидения, спортивных соревнованиях, растениеводстве, сообщили в пресс-службе УФСИН.