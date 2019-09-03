Научная экспедиция показала загрязнение Байкала отходами БЦБК

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Стали известны результаты кругобайкальской экспедиции, проводимой в середине августа на научно-исследовательском судне по главным проблемным объектам на Байкале



Результаты экспедиции подтвердили факты загрязнения озера Байкал и негативного воздействия от карт-накопителей БЦБК, произошедшего в результате паводка в Иркутской области. Об этом сообщили в межрегиональной общественной организации «Зелёный Фронт».



Как сообщается в отчёте по результатам экспедиции, на Солзанском полигоне ливни привели к переполнению карт надшламовыми водами. Попытки предотвратить перелив воды через борта карт созданием гряд из грубообломочного материала проблему не решили. Следы потока из карты № 2 были найдены при обследовании береговой зоны промплощадки БЦБК между прудами-отстойниками № 1 и № 2. Был обнаружен поток воды бурого цвета, который попадал напрямую в озеро.



- Анализ состояния береговой зоны промплощадки БЦБК показал, что экосистема озера Байкал интенсивно загрязняется в результате субаквальной разгрузки загрязнённых подземных вод. Загрязнение литорали озера фиксируется по 45 химическим элементам на расстоянии до 10 метров от берега, как в придонной, так и в поверхностной воде. Часть из этих элементов (Al, Ti, Mn, Fe, Co, Ni, Ga, Y, Cs, REE, Th) в повышенных концентрациях фиксируется в верхнем 20-метровом слое воды на расстоянии как минимум 2,4 км от берега. При работавших очистных сооружениях и системы перехватывающих скважин подземный поток загрязнённых вод не поступал в Байкал, сточные воды в зоне рассеивания имели значительно меньший индекс загрязнения, - поясняют в МОО «Зелёный фронт».



Затронута исследованиями оказалась и тема прорыва канализационной трубы, проложенной через реку Солзан. Как отмечается в результатах исследований, сбросы бытовых сточных вод в р. Солзан привели к многократному увеличению в устье реки кишечной микрофлоры.



С 31 июля по 2 августа было зарегистрировано 15 случаев острой кишечной инфекции, из них лабораторно подтвержденных диагнозов установлено 8 случаев.



- Мы видим, что затягивание в решении проблемы ликвидации отходов БЦБК имеет свои негативные последствия для озера Байкал. Мы согласны с выводами экспедиции - требуется ускоренная реализация противоселевых и противопаводковых мероприятий, проектирование и реконструкция очистных сооружений, системы ливневых стоков, перехватывающих скважин, техническая и биологическая рекультивация всех карт, проект их будущего использования. Маловодный период климата завершился как минимум на десять лет и это надо учитывать при рассмотрении вопросов территориального планирования южного Прибайкалья, - отметил председатель МОО «Зеленый Фронт» Сергей Виноградов.



