Фрукты и овощи нужны для обитателей зоопарка
Иркутская зоогалерея просит помочь огородников с овощами для животных. Пост о сборе опубликован в группе во «Вконтакте».
- Друзья! Вы помните, как наши животные любят всяческие (любые) овощи и фрукты? Особенно те, что не из Китая приехали, а выросли на огороде... Ближайшие несколько дней есть отличная возможность совместить полезное с ещё более полезным! Смотрите расписание, принимайте участие в акции по сбору отходов и не забывайте прихватить что-нибудь вкусненькое, особенно тыквы и кабачки, для животных. Спасибо всем, кто нас выручает!!! – обратились к посетителям зоогалереи.
Сотрудники признаются, что каждую зиму животные «выживают только благодаря отзывчивым дачникам и огородникам».
Как сообщал «Байкал-Daily», в конце августа состоялся долгожданный переезд зоогалереи. «Иркутский зоопарк» открылся на территории предприятия «Фортуна», около берега реки Ушаковки.
Иркутских дачников просят поделиться урожаем для зоопарка
Общество, Фото:
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