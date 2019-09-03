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В Иркутской области закрыли пляжи

В Иркутской области закрыли пляжи
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Всего летом были открыты 11 пляжей

С окончанием летней кампании и понижением среднесуточных температур в последний летний день в Иркутской области была завершена эксплуатация общественного пляжа, расположенного на Еловском водохранилище в Южном массиве Ангарска.

- Сегодняшний день ознаменовался закрытием в регионе ещё одного общественного пляжа - в заливе Якоби Иркутского водохранилища в городе Иркутске, - сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

Всего в летний период были открыты 11 пляжей: 2 - общественных, 9 - в детских оздоровительных лагерях. На сегодняшний день все они закрыты, здесь прекращено дежурство матросов-спасателей, убраны на хранение средства спасения.

В местах массового отдыха граждан проинструктированы по мерам безопасности на водоёмах с вручением памяток 27 тысяч человек.

Благодаря слаженной работе госинспекторов по маломерным судам в летний период были спасены 23 человека, из них 2 несовершеннолетних. На оборудованных пляжах гибели людей не допущено.
пляж
 
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