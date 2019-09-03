Также состоятся большая развлекательная программа и конно-спортивные выступления
Нон-стоп фестиваль «Забайкалье – наш дом» пройдёт 7 сентября в Чите. Жителей и гостей столицы ожидают конно-спортивные выступления на ипподроме, большая развлекательная программа на центральной площади города, а также выступление забайкальских и российских артистов.
Откроется праздничная программа в 11:00 на городском ипподроме, где пройдут заезды на кубок Губернатора Забайкальского края.
С 13:00 жителей и гостей города будут ждать на центральной площади города, где развернётся множество интерактивных площадок, пройдёт розыгрыш призов, будет организован мастер-класс по уличным танцам от участника шоу «Танцы» на ТНТ Дмитрия Богаченко.
В 17:00 состоится гала-концерт участников джазового фестиваля «Чита-джаз» (12+).
С 20:00 до 22:00 публику будут развлекать две российские поп-группы – «Стрелки» и «Hi-Fi» (16+).
Как отмечают организаторы, нон-стоп фестиваль в Чите завершит большой гастрольный тур федеральных и региональных артистов, который проходил в городах и районах края с 15 августа. За это время было организовано 57 концертных выступлений во многих муниципалитетах, где выступили такие артисты, как Анита Цой, Кай Метов, группы «Русский размер», «Данте», «Демо», а также коллективы Забайкалья: ансамбль песни и пляски «Забайкальские казаки», театр национальных культур «Забайкальские узоры», театр песни и танца «Забайкалье», артисты краевой филармонии, Дома офицеров, краевого драмтеатра. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
В Чите на фестивале выступят «Стрелки» и «Hi-Fi»
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