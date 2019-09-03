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В Бурятии 7-летнему ребёнку нужна срочная помощь

В Бурятии 7-летнему ребёнку нужна срочная помощь
Общество, 
Семья мальчика уже продала два дома ради жизненно важного лечения и просит о помощи

7-летнему Абидадаре Чимитцыренову из Бурятии требуется лечение в Китае. Ребёнку с диагнозом «ДЦП, спастическая диплегия» стало гораздо легче после нескольких поездок в город Юнчэн. Сейчас ему необходимо двухмесячное лечение в иностранной клинике.

- Сын родился недоношенным, кесарево сечение было на 30-31 неделе. 10 дней ребёнок находился под аппаратом ИВЛ (искусственная вентиляция легких – прим. ред.), потом его выписали домой. В принципе хорошо набирал вес, взял грудь, и в 5,5 месяцев он уже переворачивался туда-обратно, отвечал – подавал звуки, то есть шёл на контакт, - рассказала «Байкал-Daily» мама мальчика Арюна Чимитцыренова.

В 5,5 месяцев ребёнку поставили прививку «Пентаксим» в частном медцентре.

- Сказали, что она очищенная французская. И после этого у него поднялась температура, пять дней он пролежал в реанимации в детской больнице на Модогоева. Потом его парализовало, ребёнок перестал брать игрушки, всё время плакал, - вспоминает мама.

В 7,5 месяцев малышу поставили диагноз ДЦП, в год дали инвалидность. Прогнозы медиков были неутешительными.

- Прогнозы были такие, что он вообще не сядет, мозги не будут работать, будет «овощем», лежачим. Сперва в Улан-Удэ к своим неврологам сходили, в Иркутск съездили и поняли, что здесь нам никаких перспектив не дают, - рассказывает Арюны.

Родные не опустили рук, и когда Абидадаре было 1,5 года, впервые повезли его в Китай. К тому времени у малыша была также эпилепсия. Всего через месяц лечения в китайской клинике судороги сперва сократились, а затем и вовсе прошли.

Сынишка после лечения в китайской клинике перестал плакать, а до этого укачивали его ночью всей семьей, дежурили по очереди. После такого прогресса Чимитцыреновы продали два дома и съездили несколько раз в медучреждение в Поднебесную.

- В 2014-2015 годах четыре раза съездили в Китай. И вот накопили, этой весной поехали в пятый раз. После поездки был большой прорыв, он начал хорошо говорить – предложениями. Ровно год назад только окончания слов повторял. Китайские специалисты тогда сказали, что нужно пройти два месяца лечения – задержаться ещё на месяц – и, возможно, ребёнок встанет на четвереньки. То есть если начнёт ползать, соответственно, начнёт помаленьку ходить. Но возможности остаться там у нас не было - лечение обошлось в 225 тысяч рублей в клинике, плюс, расходы на дорогу и т.д. – отмечает Арюна Чимитцыренова.

Семья планирует поехать вновь в клинику, чтобы их сын потихоньку начал передвигаться. Лечение обойдётся в 445 тысяч рублей, большую часть из этих средств они уже собрали – не хватает только 84 тысяч рублей. Чимитцыреновы обращаются за помощью к землякам.

- На данный момент у меня ребёнок играет с помощью телефона, заходит в Интернет, общается. После Китая примерно через 1,5 месяца начал по 2-3 минуты сидеть, раньше вообще спину не держал, сидел с опорой, - говорит мама Абидадары.

«Мы хотели бы, чтобы он начал передвигаться, мог поесть, сходить в туалет», заключает она.

Вылетает семья в соседнюю страну 9 октября. 


РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ПОМОЩИ:

Карта Сбербанк:4276090019305408
QIWI кошелёк: LIOUL158
Яндекс Кошелек410018413302746
ТЕЛЕФОН : +79021662507

За отчётами можно следить в группе в Instagram - https://www.instagram.com/abidadara_help/?hl=ru 





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