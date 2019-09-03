В Агинском округе почтили память погибшей в Беслане учительницы

В Забайкалье прошли памятные мероприятия, посвящённые Дню солидарности в борьбе с терроризмом
3 сентября памятные мероприятия, посвящённые Дню солидарности в борьбе с терроризмом, прошли по всему Забайкальскому краю. Во всех храмах Забайкалья состоялись траурные панихиды по сотрудникам силовых структур, погибшим при исполнении служебного долга, жертвам терактов в школе №1 города Беслана, в Будённовске, при захвате театрального центра на Дубровке, при взрывах жилых домов в Москве, Буйнакске, Волгодонске, других террористических актах. В Чите на митинге представители власти, молодёжных организаций, общественных объединений, религиозных конфессий и школьники почтили память жертв террора минутой молчания.
В этот день во дворе средней школы №2 посёлка Агинского также состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню солидарности в борьбе с терроризмом и памяти агинчан, погибших от рук террористов. Одной из них была выпускница школы Дарима Базарова-Аликова, погибшая во время теракта в городе Беслане в 2004 году. В Аге свято чтут память о ней – на здании школы, где она училась, установлена мемориальная доска.
Как сообщает пресс-служба поселковой администрации, в мероприятии приняли участие брат Даримы Батуевны Арсалан Базаров, коллектив средней школы №2, заместитель руководителя администрации ГО «Посёлок Агинское» Виктор Ячменёв, руководитель местной организации «Боевое братство» Батоцырен Болодонов.
Дарима Базарова приехала в Северную Осетию в 1985 году с мужем Александром Аликовым. Они познакомились в Москве на курсах Высшей партийной школы – агинчанка и осетин. В старших классах бесланской школы №1 она преподавала историю и мировую художественную культуру. Сейчас ученики, бывшие заложники, вспоминают о ней только как о герое. Говорят, что за свои классы Дарима стояла горой. 1 сентября 2004 года она в числе первых педагогов пришла на свою последнюю линейку.
Когда дети, оказавшиеся в заложниках, стали изнемогать от жажды, Дарима нарвала лепестки роз от букетов, что принесли в первый школьный день дети, и раздала их ученикам. Научила их, не глотая, жевать розовые лепестки, выжимая из них остатки влаги. Сразу после первого взрыва в школе её видели у окна – она подсаживала детей, чтобы те могли выбраться из ада – одного, второго, третьего… «Дарима, беги!» – крикнула ей коллега, но Аликова осталась. Там, где была самой нужной своим ученикам...
Трагедия в Беслане унесла жизни 334 человек. Среди погибших люди множества национальностей – осетины, русские, грузины, армяне, украинцы, греки и одна агинчанка, которая до последнего защищала своих учеников и отдала за них жизнь.
В Агинском округе почтили память погибшей в Беслане учительницы
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