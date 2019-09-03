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В Улан-Удэ засыпали провалы

В Улан-Удэ засыпали провалы
Общество, 
В мессенджере создана специальная группа «Жизнеобеспечение»

После недавнего ливня образовались промоины и провалы на сетях. Их ежедневно засыпают, сообщают в управлении по информационной политике Улан-Удэ.

- Если провал образовался на инженерных сетях, это опасно вдвойне. Существует вероятность несчастного случая, люди могут провалиться в колодец, в лоток теплотрассы и т.д., автомобили не смогут проехать. Также последствия провала могут сказаться негативно на работе инженерной инфраструктуры, - рассказали в комитете городского хозяйства.

Работы по засыпке провалов на инженерных коммуникациях, образовавшихся после ливневых дождей, проведены по ул. Путейской, 1, ул. Клыпина, 19, ул. Пушкина, 12 и 24, ул. Комсомольской, 28 а, ул. Воровского (в обьеме 10 куб/м.), ул. Дальненагорной (10 куб/м.), ул. Маршака (5 куб/м.), ул. Асеева, 12 (7 куб/м.), ул. Гоголя, 96, 98 (15 куб/м.), ул. Нагорной (10 куб/м.), по пр. Победы (напротив дома №10), ул. Каландаришвили (напротив поликлиники №1). Также выполнено грейдирование ул. Гоголя от дома №41 до дома №60, отсыпка и грейдирование ул. Лазо.

В одном из мессенджеров создана группа «Жизнеобеспечение», в которую включены руководители сбытовых организаций, в группу оперативно присылают фото и видео опасных объектов.
коммунальное хозяйство
 
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