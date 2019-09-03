Сотрудники управления МВД по Улан-Удэ присоединились к благотворительной всероссийской акции «Помоги пойти учиться»
Была собрана денежная сумма для помощи детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. Приобретены канцелярские товары, школьная форма и обувь для 38 детей, сообщает МВД по Бурятии.
На праздничном мероприятии, собравшем 26 детей и их родителей, руководители подразделений управления поздравили школьников и пожелали им успехов в учёбе, новых впечатлений и верных друзей.
Сотрудники ПДН в тире спортивно-стрелкового клуба «Арсенал» провели соревнования для 21 подростка, состоящего на профилактическом учёте. В стрельбе из пневматических винтовок соревновались участники в возрасте от 11 до 16 лет.
По окончании соревнований инспекторы вручили всем ребятам подарки - канцелярские принадлежности к школе.
Полицейские Улан-Удэ помогли 38 детям
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