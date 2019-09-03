Автобусы будут ездить через площадь до 17:00
7 сентября в Улан-Удэ движение по площади Советов будет ограничено для личного автотранспорта. Ограничение связано с проведением мероприятий, посвящённых Дню города.
Маршрутным автобусам будет разрешено движение через площадь Советов до 17:00. После 17:00 объезд будет осуществляться по улицам Коммунистическая, Смолина и Борсоева.
Работа автобусных маршрутов, проходящих через площадь Советов, будет продлена до полуночи. На трамвайных маршрутах №№ 1, 2, 4 будут курсировать по 3 вагона. Об этом сообщает городской комитет по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству.
Центр Улан-Удэ в День города перекроют для личного автотранспорта
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