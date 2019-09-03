Рейтинг возглавили Саранск и Москва
По данным федерального социологического опроса, проведённого в августе 2019 года независимым агентством ZOOM MARKET, самые алчные женщины живут в Саранске, Москве и Краснодаре. Улан-Удэ в списке не оказалось.
Жительницам российских городов задавали три вопроса: скажите, какой для вас главный критерий при выборе мужчины? Финансовое положение мужчины и его социальный статус имеет для вас значение? Возраст мужчины имеет для вас значение?
Далее следуют такие города как: Иваново (4), Екатеринбург (5), Самара (6), Пермь (7), Ростов-на-Дону (8), Тюмень (9), Владивосток (10), Симферополь (11), Воронеж (12), Челябинск (13), Уфа (14), Тамбов (15), Волгоград (16), Сочи (17), Омск (18), Казань (19), Санкт-Петербург (20), Красноярск (21), Брянск (22), Чебоксары (23), Новосибирск (24), Саратов (25), Томск (26), Пенза (27) и Нижний Новгород (28).
Главными критериями при выборе мужчины стали: любовь (62%), надежность (19%), доход (7%), социальный статус (5%), внешность (4%), образование (2%) и репутация (1%).
Улан-Удэ не попал в рейтинг с самыми алчными женщинами
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