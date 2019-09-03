Корпуса соответствуют всем современным требованиям безопасности
В Иркутске прошли торжественные открытия новых дошкольных учреждений на улицах Ярославского и Академика Бурденко. Мэр областного центра Дмитрий Бердников вручил заведующим символические ключи от новых зданий.
Детский сад №1 расположен на улице Ярославского. Это самое большое дошкольное учреждение в городе – оно рассчитано на 350 детей. Новое современное здание дошкольного учреждения рассчитано на шестнадцать групп, в том числе предусмотрены ясельные группы для детей от полутора лет. В здании детского сада есть бассейн, специализированные помещения: спортивный зал, зал для музыкальных занятий, компьютерный класс, методический кабинет, кабинет логопеда, пищеблок, медицинский кабинет, столярная мастерская. Сделаны специальный лифт, пандусы и оборудование для особенных детей.
Здание детского сада №102 на улице Академика Бурденко рассчитано на 110 мест. Новое помещение также возведено с учётом современных требований безопасности. В нём предусмотрены спортивный и музыкальный залы, бассейн и другие необходимые помещения.
Уже принял дошколят детский сад №132 на улице Касаткина. В этом детском саду организована лекотека – новая форма дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. В лекотеках проводятся индивидуальные занятия с логопедом, дефектологом, психологом.
На территории всех детских садов обустроены игровые и спортивные площадки, установлены малые архитектурные формы.
В 2019 году будет открыт детских сад на 350 мест на улице Зимней, достроено дошкольное учреждение на Сосновой на 350 мест. В планах до 2022 года – строительство ещё 4 детских садов: в микрорайоне Лесной на 220 мест, в 6 микрорайоне Ново-Ленино на 110 мест, по улице Радищева на 110 мест и на улице Российской на 110 мест. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Иркутска.
В Иркутске открылись новые детские сады
Общество, Фото:
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