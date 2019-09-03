В программе спортивного мероприятия – три силовых баттла и показательные выступления
5 сентября в Улан-Удэ пройдут соревнования по силовому спорту «Workout». С 11:00 до 18:00 в парке «Юбилейный» соберутся самые сильные парни и девушки столицы и районов республики.
Посетители парка смогут посмотреть танцевальные номера, показательные выступления и три силовых баттла от уличных атлетов. Также для зрителей будет возможность поучаствовать в конкурсах.
Победители и призёры соревнований будут награждены кубками, медалями, брендированной продукцией и ценными призами. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта и молодёжной политики Республики Бурятия.
В Бурятии пройдут соревнования уличных атлетов
Общество, Фото:
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