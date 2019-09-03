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В Бурятии пройдут соревнования уличных атлетов

В Бурятии пройдут соревнования уличных атлетов
Общество,  Фото:pixabay.com
В программе спортивного мероприятия – три силовых баттла и показательные выступления

5 сентября в Улан-Удэ пройдут соревнования по силовому спорту «Workout». С 11:00 до 18:00 в парке «Юбилейный» соберутся самые сильные парни и девушки столицы и районов республики.

Посетители парка смогут посмотреть танцевальные номера, показательные выступления и три силовых баттла от уличных атлетов. Также для зрителей будет возможность поучаствовать в конкурсах.

Победители и призёры соревнований будут награждены кубками, медалями, брендированной продукцией и ценными призами. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта и молодёжной политики Республики Бурятия.

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