Забайкалье принимает участие в выставке «Улица Дальнего Востока»

На открытии мероприятия выступили театры песни и танца «Забайкалье» и «Амар сайн»



3 сентября во Владивостоке на острове Русском открылась выставка «Улица Дальнего Востока» в рамках V Восточного экономического форума. На торжественном событии участников поприветствовал заместитель председателя правительства Российской Федерации – полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.



В рамках открытия гостям был представлен видеоролик, в котором приняли участие артисты из 11 регионов Дальневосточного федерального округа, в том числе и из Забайкальского края. Делегация региона в этом году впервые прибыла на форум. Завершилась церемония открытия музыкальным флешмобом с участием 330 артистов из регионов ДФО.



Выставка «Улица Дальнего Востока» расположилась на набережной кампуса Дальневосточного федерального университета города Владивостока. Здесь организована ярмарка продукции, произведённой на «дальневосточных гектарах»: мёд, ягоды, дикоросы, молочная продукция, включая сыры и мороженое, хлебобулочные изделия, арбузы. Также вниманию гостей представлены различные интерактивные зоны, экспозиции, спортивные площадки, мастер-классы. Выставка будет работать с 3 по 8 сентября.



Отдельная программа запланирована в павильоне Забайкальского края. В павильоне всем посетителям предоставлена возможность ознакомиться с историей развития региона и культурой населяющих его народов. Он оснащён интерактивными решениями, где гости смогут окунуться в головокружительное путешествие по Забайкалью, почувствовать себя художниками и внести свой вклад в создание общей картины с одним из главных символов – багульником. Центральная часть павильона отведена экспозиции «Развитие сельского хозяйства и минерально-сырьевого комплекса». Помимо этого, здесь предусмотрены локации для отдыха, где можно посидеть с чашечкой чая за настольными играми в кругу друзей, а также посмотреть выступление творческих коллективов на сцене или принять участие в мастер-классах.



На мероприятие приехали театр песни и танца «Забайкалье» и национальный театр песни и танца «Амар сайн». Продемонстрируют горловое пение и игру на национальных бурятских инструментах фольклорная группа «Тубэргоон». Мастера декоративно-прикладного искусства Ирина Рабданова и Сергей Баженов проведут мастер-классы по созданию кукол-оберегов, покажут технику «прорезной бересты». Поделятся своим творчеством представители эвенкийской культуры Галина Путинцева и Виктория Гарпанеева.



Кроме того, неподалеку от павильона возле водопада пройдёт пленэр – художники из 11 регионов Дальневосточного федерального округа будут писать пейзажи в разных техниках. Забайкальский край представит художник Вячеслав Скроминский. Об этом сообщает пресс-служба минкультуры региона.

