Их привезут с хранения со Стеклозавода и городского комбината по благоустройству
Школьников Улан-Удэ будут учить раздельному сбору мусора. Для этого возле городских школ планируется установить итальянские евробаки.
В настоящее время баки находятся на охраняемой территории бывшей свалки в микрорайоне Стеклозавод (законсервирована с 2006 года) на специальной площадке. Ещё часть баков хранится в городском комбинате по благоустройству.
- Площади комбината не позволяет хранить все евробаки в одном месте, поэтому было принято решение на время разместить их в микрорайоне Стеклозавод, – сообщил главный инженер комбината по благоустройству Сергей Голов.
Скорее всего, баки будут устанавливаться по два (бумага и пластик) или по три (бумага, пластик и стекло). Предварительно ёмкости будут приведены в порядок, очищены и продезинфицированы.
По сообщению управления по информационной политике, рассматриваются и другие варианты использования баков.
- У нас есть горожане, которые уже сейчас сортируют мусор у себя дома. И есть договоренности на уровне идеи по тому, как вернуть баки на улицы города, так как они имеют определённый и экономический, и экологический эффект. Они закрытого вида и не допускают создания кормовой базы для животных, – сказал накануне на открытии мусоросортировочной станции и.о. руководителя администрации города Игорь Шутенков.
В Улан-Удэ у школ поставят итальянские евробаки
Общество, Фото:
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