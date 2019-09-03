Саженцы высадили в память о погибших на войне
Активисты Общероссийского народного фронта организовали патриотическую акцию «Звезда Героев» в посёлке Усть-Баргузин Баргузинского района Бурятии. Мероприятие было посвящено воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Из села на фронт в общей сложности ушли 106 человек.
Общественники высадили саженцы хвойных деревьев в виде звезды, а границы обозначили камнями и покрасили их. Рядом со звездой выложили из камней даты начала и окончания Великой Отечественной войны. Участие в акции приняли местные жители и дети из экологического клуба. Каждый из участников был награжден грамотой и небольшими подарками, сообщает пресс-служба ОНФ в Бурятии.
- Одна из ключевых проблем в Баргузинском районе – вырубка лесов, поэтому мы решили объединить экологическое направление с патриотической темой и приурочить высадку саженцев к 75-летию Великой Отечественной войны. Благодарим неравнодушных жителей поселка, особенно детей, принявших участие в акции. Именно на школьников ориентирована наша акция, чтобы воспитать в них гордость за страну, земляков, а также научить ответственности. Ведь в дальнейшем им придется ухаживать за саженцами и поддерживать здесь чистоту, – прокомментировал член регионального штаба ОНФ в Бурятии Анатолий Мухамедчин.
В Бурятии посадили саженцы в форме звезды
Общество, Фото:
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