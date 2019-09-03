Росгвардейцы Бурятии рассказали школьникам о Беслане

В школах прошли уроки мужества



В День солидарности в борьбе с терроризмом офицеры Росгвардии Бурятии провели уроки мужества в школах Улан-Удэ в рамках акции «Вместе против террора».



Сотрудники сил специального назначения Росгвардии рассказали и показали на слайдах детям историю трагической даты 3 сентября.



- 15 лет назад произошли трагические события в школе города Беслан. Террористы-смертники захватили более тысячи заложников в школе. Большинство заложников были освобождены в ходе штурма, но в результате теракта погибли 334 человека, большинство из них детей – школьников и свыше 800 получили ранения разной степени тяжести. 3 сентября мы вспоминаем жертв и других трагических событий, произошедших в городах нашей Родины. Когда от рук террористов погибли ни в чем не повинные жертвы, - отметил в своём выступлении перед учениками школы № 49 сотрудник ОМОН Росгвардии Бурятии Иван Садовский.



Также сотрудники Росгвардии рассказали учащимся школы № 57 о подвигах своих сослуживцев, погибших при исполнении служебного долга во время проведения контртеррористических операций в Северо-Кавказском регионе. Минутой молчания учащиеся почтили всех жертв терактов.



Особо внимательно дети слушали авторские стихи СОБРовца о жертвах Беслана, о погибших друзьях, о Родине.



Офицеры рассказали о мерах безопасности при угрозе террористического акта или обнаружения опасного предмета, сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.

