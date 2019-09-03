В школах прошли уроки мужества
В День солидарности в борьбе с терроризмом офицеры Росгвардии Бурятии провели уроки мужества в школах Улан-Удэ в рамках акции «Вместе против террора».
Сотрудники сил специального назначения Росгвардии рассказали и показали на слайдах детям историю трагической даты 3 сентября.
- 15 лет назад произошли трагические события в школе города Беслан. Террористы-смертники захватили более тысячи заложников в школе. Большинство заложников были освобождены в ходе штурма, но в результате теракта погибли 334 человека, большинство из них детей – школьников и свыше 800 получили ранения разной степени тяжести. 3 сентября мы вспоминаем жертв и других трагических событий, произошедших в городах нашей Родины. Когда от рук террористов погибли ни в чем не повинные жертвы, - отметил в своём выступлении перед учениками школы № 49 сотрудник ОМОН Росгвардии Бурятии Иван Садовский.
Также сотрудники Росгвардии рассказали учащимся школы № 57 о подвигах своих сослуживцев, погибших при исполнении служебного долга во время проведения контртеррористических операций в Северо-Кавказском регионе. Минутой молчания учащиеся почтили всех жертв терактов.
Особо внимательно дети слушали авторские стихи СОБРовца о жертвах Беслана, о погибших друзьях, о Родине.
Офицеры рассказали о мерах безопасности при угрозе террористического акта или обнаружения опасного предмета, сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.
Росгвардейцы Бурятии рассказали школьникам о Беслане
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