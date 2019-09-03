Открытие пройдёт в рамках Дня Академгородка
Кусты сирени посадят в Иркутске в День Академгородка, 6 сентября. В рамках празднования состоится шествие от ИНЦ СО РАН по улице Лермонтова до памятного знака научным институтам. После чего будет высажена и открыта сиреневая аллея.
Для детей будут работать интерактивные площадки с аниматорами, пройдёт конкурс рисунков на асфальте, занимательную программу проведёт музей занимательной науки «Экспериментарий».
С 17:00 на площади Академгородка перед ДК «Юбилейный» состоится праздничный концерт (6+), на котором выступят коллективы научных институтов, творческие и музыкальные коллективы города.
По словам мэра Иркутска Дмитрия Бердникова, в этом году в Академгородке ведётся комплексный ремонт двух дворов на улице Лермонтова. Приводится в порядок стадион школы №24. В рамках первого этапа там будет сделано футбольное поле, площадка для тренажёров, теннисная и многофункциональная площадки, беговые дорожки, тротуары, ограждение и реконструкция освещения. Также завершаются работы по установке фонтана на центральной площади района, сообщает пресс-служба администрации города Иркутска.
В Иркутске появится сиреневая аллея
Общество, Фото:
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