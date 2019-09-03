В Бурятии отразили «нападения» на военные объекты

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

В Восточном военном округе состоялась проверка подразделений антитеррора



В соединениях и воинских частях Восточного военного округа, дислоцированных в Бурятии, Забайкальском, Хабаровском, Приморском краях, Сахалинской, Амурской и Еврейской автономной областях, состоялись масштабные тренировки подразделений противодействия терроризму.



Подразделения антитеррора заблокировали и ликвидировали условных террористов на военные объекты.



При проведении тренировок для создания обстановки, максимально приближенной к боевой, использовано значительное количество средств имитации, холостых боеприпасов, дымов. Также были задействованы бронеавтомобили «Тигр», современные бронетранспортёры БТР-82А, танки Т-72Б3.



Помимо этого, личный состав групп антитеррора отработал эвакуацию условно раненных военнослужащих, выполнил мероприятия радиационной и химической разведки районов выполнения задач.



К участию было привлечено более 2000 человек, задействовано около 500 единиц боевой, специальной и автомобильной техники.



Подобные тренировки проводятся регулярно, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.

