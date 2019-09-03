В Бурятии отразили «нападения» на военные объекты

В Восточном военном округе состоялась проверка подразделений антитеррора
В соединениях и воинских частях Восточного военного округа, дислоцированных в Бурятии, Забайкальском, Хабаровском, Приморском краях, Сахалинской, Амурской и Еврейской автономной областях, состоялись масштабные тренировки подразделений противодействия терроризму.
Подразделения антитеррора заблокировали и ликвидировали условных террористов на военные объекты.
При проведении тренировок для создания обстановки, максимально приближенной к боевой, использовано значительное количество средств имитации, холостых боеприпасов, дымов. Также были задействованы бронеавтомобили «Тигр», современные бронетранспортёры БТР-82А, танки Т-72Б3.
Помимо этого, личный состав групп антитеррора отработал эвакуацию условно раненных военнослужащих, выполнил мероприятия радиационной и химической разведки районов выполнения задач.
К участию было привлечено более 2000 человек, задействовано около 500 единиц боевой, специальной и автомобильной техники.
Подобные тренировки проводятся регулярно, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.
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