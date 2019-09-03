Забайкальские театры проведут в Чите уличный фестиваль

На площади Декабристов выступят коллективы из Читы, Улётов, Чернышевска и Шилки



Уличный фестиваль театров пройдёт в Чите 5 и 6 сентября. В театральном фестивале, который развернётся на площади Декабристов, примут участие любительские коллективы Забайкальского края.



По словам председателя регионального Союза театральных деятелей Елены Сафроновой, свои спектакли покажут Улётовский народный театр имени .Н. Буракова, отметивший в этом году 80-летие; народный молодёжный театр-студия «Увлечение»; образцовый театр кукол «Буратино»; детская театральная мультистудия «Лимонад»; коллектив «Созвездие»; Улётовский народный театр кукол «Теремок»; кроме того, ожидаются гости из Чернышевска и Шилки.



- Тема фестиваля свободная: «Как прекрасен этот мир!», – отметила Елена Сафронова. – Это всё, что нас радует, что мы любим, что происходит вокруг. Вторая тема – творчество писателей, которые пишут о деревне. В первых рядах, конечно, Василий Шукшин – в этом году мы отмечали 90-летие со дня его рождения».



5 сентября в 11:00 состоится торжественное открытие фестиваля. В этот день горожане увидят выступления народных и любительских коллективов города Читы. Каждый театр-участник представит визитку, в которой расскажет о деятельности своего театра. Зрителей ждут викторины, игры в стилистике уличного театра. В промежутках между выступлениями публика познакомится с творчеством краевого драматического театра, узнает об артистах, о спектаклях.



6 сентября будет посвящён выступлениям артистов из районов края. И в этот день будет много сюрпризов, театрализации, интерактивных игр со зрителями. По итогам фестиваля каждому коллективу вручат дипломы, ценные подарки и памятные призы. Об этом сообщает пресс-служба минкультуры Забайкальского края.



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