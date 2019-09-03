Юные актёры выступят в парке в Улан-Удэ

Дети покажут театральные постановки



Сегодня в 17:00 в парке «Молодёжный» в микрорайоне Загорск в Улан-Удэ пройдёт концерт (0+), показ театральных постановок, где артистами будут дети. Перед зрителями выступят воспитанники детского сада № 10 «Одуванчик», № 33 «Светлячок», № 51 «Красная шапочка», № 87 «Улыбка», № 161 «Елочка», № 111 «Дашенька», школы № 38.



Будут организованы фотозоны на тему сказок со сказочными персонажами, а в конце праздничного мероприятия пройдёт флешмоб.



Мероприятие реализуется в рамках проекта «Дети театра» 03», посвящённого Году театра, сообщает администрация Железнодорожного района.

