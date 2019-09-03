Садоводы и огородники соберутся в Иркутске на фестиваль

Мероприятие проходит в областном центре уже в четвёртый раз



IV фестиваль садоводов и огородников состоится в Иркутске 7 сентября в 10:00 в сквере имени Кирова. Участие в мероприятии примут городские клубы, общественные организации и некоммерческие садоводческие товарищества.



На фестивале горожане смогут ознакомиться с новинками цветочных и плодовых культур, получить консультации по современным технологиям оздоровления садовых участков и многое другое. Кроме того, в рамках мероприятия будет представлен электронный сборник рецептов от садоводов и огородников города Иркутска.



Первый фестиваль состоялся в 2017 году, тогда в нём приняли участие 11 клубов садоводов и магазинов цветов. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Иркутска.



