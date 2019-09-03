Иркутские таланты выступят на заключительном концерте

Общество, Фото: пресс-служба администрации города Иркутска

Летний проект «Городская площадь талантов» завершится на острове Конный



В Иркутске 7 сентября в 12:00 на острове Конный пройдёт заключительный концерт «Городской площади талантов». Участие в нём примут лучшие городские творческие коллективы. Кроме того, в рамках мероприятия будут работать интерактивные площадки с мастер-классами для детей и взрослых по боевым видам искусств, фитнесу, танцам, вокалу, театральному искусству, также вас ждут увлекательные головоломки, квесты и игры.



Иркутские умельцы продемонстрируют свои работы в рамках фестиваля творчества «Иркутский Арбат». Мастера представят сувениры из полимерной глины и ткани, украшения из бисера и бересты, интерьерные элементы ручной работы и другие эксклюзивные поделки, а также проведут мастер-классы по их изготовлению. В завершение мероприятия все желающие смогут принять участие в флешмобе, сообщает пресс-служба администрации города Иркутска.



Возрастное ограничение 6+