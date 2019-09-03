Алиса Жамбалова раздавала автографы улан-удэнцам

2 сентября во всех школах Улан-Удэ прошли торжественные линейки в честь Дня знаний. Во второй половине дня на площади Советов состоялся детский праздник «Город знаний, творчества и спорта».
Для юных зрителей и их родителей выступили творческие коллективы городского Дворца детского юношеского творчества, домов творчества Советского, Железнодорожного и Октябрьского районов.
Кроме того, на площади работала ярмарка-выставка муниципальных организаций дополнительного образования и учреждений спорта. О себе рассказывали дома творчества, школы искусств, спортивные федерации, а также 14 частных образовательных организаций. Все желающие тут же записали детей в кружки, студии и спортивные секции.
Состоялась благотворительная акция «Соберём ребёнка в школу» - для детей из многодетных и нуждающихся семей собрали канцелярские принадлежности, спортивные инвентарь, детские игрушки.
Приятным сюрпризом праздника стала автограф-сессия члена сборной России по лыжным гонкам Алисы Жамбаловой. Участница Олимпиады-2018, лучшая спортсменка зимней Универсиады-2019, завоевавшая четыре золота, с удовольствием общалась с улан-удэнцами. Она показала свои награды, а также раздавала автографы.
Как сообщал «Байкал-Daily», весной Алиса Жамбалова получила за победы на Универсиаде от правительства Бурятии сертификат на 3 миллиона 62 тысячи рублей.