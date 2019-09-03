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Алиса Жамбалова раздавала автографы улан-удэнцам

Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко с празднования Дня знаний на площади Советов

2 сентября во всех школах Улан-Удэ прошли торжественные линейки в честь Дня знаний. Во второй половине дня на площади Советов состоялся детский праздник «Город знаний, творчества и спорта».

Для юных зрителей и их родителей выступили творческие коллективы городского Дворца детского юношеского творчества, домов творчества Советского, Железнодорожного и Октябрьского районов.

Кроме того, на площади работала ярмарка-выставка муниципальных организаций дополнительного образования и учреждений спорта. О себе рассказывали дома творчества, школы искусств, спортивные федерации, а также 14 частных образовательных организаций. Все желающие тут же записали детей в кружки, студии и спортивные секции.

Состоялась благотворительная акция «Соберём ребёнка в школу» - для детей из многодетных и нуждающихся семей собрали канцелярские принадлежности, спортивные инвентарь, детские игрушки.

Приятным сюрпризом праздника стала автограф-сессия члена сборной России по лыжным гонкам Алисы Жамбаловой. Участница Олимпиады-2018, лучшая спортсменка зимней Универсиады-2019, завоевавшая четыре золота, с удовольствием общалась с улан-удэнцами. Она показала свои награды, а также раздавала автографы.

Как сообщал «Байкал-Daily», весной Алиса Жамбалова получила за победы на Универсиаде от правительства Бурятии сертификат на 3 миллиона 62 тысячи рублей.
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