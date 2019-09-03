В Тункинском районе прошло мероприятие по правовому просвещению
Работники прокуратуры Тункинского района Бурятии совместно с представителями национального парка «Тункинский» и общественной организации «Молодёжь Тунки» провели мероприятие по правовому просвещению с учащимися школ района.
- С большим вниманием ребята слушали информацию о защите природных ресурсов и сохранении животного мира. Сотрудники Тункинского национального парка рассказали об основных направлениях работы государственных инспекторов в сфере охраны окружающей среды, провели экскурсию по музею парка. Работники прокуратуры разъяснили правила пожарной безопасности в лесах, ответственность за их нарушение, обратили внимание на необходимость соблюдения противопожарных требований, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
По словам организаторов, тема охраны и защиты природы вызвала неподдельный интерес у учащихся, устроители мероприятия ответили на многочисленные вопросы.
По окончании мероприятия розданы памятные сувениры, изготовленные сотрудниками национального парка.
В Бурятии школьникам напомнили правила безопасности в лесах
Общество, Фото:
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