В дело вмешалась прокуратура
Как выяснила прокурорская проверка, в Бичурском лесхозе нарушали трудовое законодательство.
Учреждением работнику в день увольнения не выплачен окончательный расчёт.
Руководителю лесхоза внесено представление. После прокурорского вмешательства уволенному произведена необходимая выплата и компенсация за её задержку. Виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.
В отношении работодателя возбуждено дело об административном правонарушении. Должностное лицо оштрафовали на 10 тысяч рублей, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
В Бурятии вовремя не рассчитались с уволенным работником лесхоза
Общество, Фото:
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