В Бурятии вовремя не рассчитались с уволенным работником лесхоза

Общество, Фото: Baikal-daily.ru из архива

В дело вмешалась прокуратура



Как выяснила прокурорская проверка, в Бичурском лесхозе нарушали трудовое законодательство.



Учреждением работнику в день увольнения не выплачен окончательный расчёт.



Руководителю лесхоза внесено представление. После прокурорского вмешательства уволенному произведена необходимая выплата и компенсация за её задержку. Виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.



В отношении работодателя возбуждено дело об административном правонарушении. Должностное лицо оштрафовали на 10 тысяч рублей, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

