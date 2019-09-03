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В Улан-Удэ возможна гроза с дождём

В Улан-Удэ возможна гроза с дождём
Общество,  Фото:pixabay.com
По данным Бурятского гидрометцентра, 3 сентября по республике дождливая погода

Местами кратковременные дожди, грозы, ливни, днём местами возможен град. Утром при прояснении туман. Ветер северо-западный 15-20 м/с. Температура днём 25-30, местами 16-21 тепла.

В Улан-Удэ днём возможна гроза с дождём. Ветер северо-западный до 17 м/с. Температура днём 24-26 тепла.
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