В республике продолжается акция «Живи, лес»
В рамках акции «Живи, лес» во всех районах Бурятии сотрудники лесной охраны проводят профилактические беседы и практические занятия с детьми.
Так, лесники Заиграевского района приехали к воспитанникам детского лагеря «Дружба» и привезли с собой инструменты для тушения лесных пожаров.
- Огнеборцы рассказали детям о проблеме пожаров и правилах поведения в лесу. Дети узнали о профессии лесника, лесных животных и интересных случаях из жизни лесоводов, - сообщает пресс-служба Республиканского агентства лесного хозяйства.
Ребята научились правильно окапывать и тушить костёр, прокладывать минерализованную полосу, пользоваться ранцевым лесным огнетушителем. Больший восторг у ребят вызвала лесопожарная машина.
- Дети с удовольствием опробовали весь лесопожарный инвентарь, а к машине образовалась целая очередь! Даже хрупкие девочки не отказались посидеть за рулём, - рассказал участковый лесничий Заиграевского района Николай Левантуев
Дети в Бурятии посидели за рулём пожарной машины
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