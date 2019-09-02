В улан-удэнском СИЗО откроется избирательный участок

На сегодня в следственном изоляторе содержится 166 человек



8 сентября 2019 года, в единый день голосования, в СИЗО-1 откроется избирательный участок № 852.



- В соответствии с действующим законодательством, правом голосовать обладают подозреваемые и обвиняемые, численность которых на данный момент составляет 166 человек, - сообщает пресс-служба республиканского УФСИН.



В ходе подготовки к выборам созданы рабочие группы, сформирована участковая избирательная комиссия, подготовлено помещение, где будет проходить голосование. Проводится работа по уточнению списков избирателей, подготавливаются и составляются необходимые для голосования документы.



- Информирование избирателей о проводимой выборной кампании и кандидатах осуществляется посредством радиотрансляций и наглядной агитации, - уточняют в УФСИН.



Также смогут проголосовать осуждённые, состоящие на учёте у уголовно-исполнительной инспекции, и обвиняемые, заключённые под домашний арест.

