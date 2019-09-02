 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

02 Сентября

01 Сентября

Популярное

В улан-удэнском СИЗО откроется избирательный участок

В улан-удэнском СИЗО откроется избирательный участок
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
На сегодня в следственном изоляторе содержится 166 человек

8 сентября 2019 года, в единый день голосования, в СИЗО-1 откроется избирательный участок № 852.

- В соответствии с действующим законодательством, правом голосовать обладают подозреваемые и обвиняемые, численность которых на данный момент составляет 166 человек, - сообщает пресс-служба республиканского УФСИН.

В ходе подготовки к выборам созданы рабочие группы, сформирована участковая избирательная комиссия, подготовлено помещение, где будет проходить голосование. Проводится работа по уточнению списков избирателей, подготавливаются и составляются необходимые для голосования документы.

- Информирование избирателей о проводимой выборной кампании и кандидатах осуществляется посредством радиотрансляций и наглядной агитации, - уточняют в УФСИН.

Также смогут проголосовать осуждённые, состоящие на учёте у уголовно-исполнительной инспекции, и обвиняемые, заключённые под домашний арест.
СИЗО выборы
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Модели, актриса, врач и певица: Кто претендует на звание «Мисс Улан-Удэ-2019»
Модели, актриса, врач и певица: Кто претендует на звание «Мисс Улан-Удэ-2019»
Общество, 02.09.2019
В конкурсе за звание самой красивой улан-удэнки примут участие 20 девушек
Трамвайный «Книговорот» устроили в Улан-Удэ
Трамвайный «Книговорот» устроили в Улан-Удэ
Общество, 02.09.2019
Пассажиры маршрута №2 в рамках акции участвовали в викторинах, читали стихи, а также бесплатно взяли себе понравившиеся книги
Юбилей Улан-Удэнского авиазавода посетили более 45 тысяч зрителей
Общество, 02.09.2019
Празднование продолжалось три дня.  «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с мероприятия  
Бурятская певица помогла семье погорельцев
Бурятская певица помогла семье погорельцев
Общество, 02.09.2019
Певица Светлана Санжитова помогла семьям Закаменского района подготовить детей к школе
В Северобайкальске появились предупреждающие знаки для пешеходов
В Северобайкальске появились предупреждающие знаки для пешеходов
Общество, 02.09.2019
Северобайкальцам предлагают взять ребёнка за руку перед «зеброй»
В Бурятию на смене жаре придут ливни с градом
В Бурятию на смене жаре придут ливни с градом
Общество, 02.09.2019
Завтра в Бурятии ожидается ухудшение погоды
В Улан-Удэ на Балтахинова увеличат количество парковочных мест
В Улан-Удэ на Балтахинова увеличат количество парковочных мест
Общество, 02.09.2019
Дополнительные парковочные места появятся возле «Удинского пассажа» и «Еврозоны»
Артисты Бурятского оперного театра устроили флешмоб в «Пионере»
Артисты Бурятского оперного театра устроили флешмоб в «Пионере»
Общество, 02.09.2019
Посетителям ТРЦ показали отрывки из опер «Травиата» и «Князь Игорь»  
Улан-Удэнский авиазавод устроил грандиозный праздник на 80-летие
Улан-Удэнский авиазавод устроил грандиозный праздник на 80-летие
Общество, 02.09.2019
Три дня празднования юбилея Улан-Удэнского авиазавода завершились. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко
В Улан-Удэ пройдёт мотопробег в честь Дня окончания Второй мировой
В Улан-Удэ пройдёт мотопробег в честь Дня окончания Второй мировой
Общество, 02.09.2019
Организаторы планируют собрать около тысячи участников
В Улан-Удэ в День города пройдёт «Верхнеудинская ярмарка»
В Улан-Удэ в День города пройдёт «Верхнеудинская ярмарка»
Общество, 02.09.2019
Жители города смогут окунуться в эпоху прошлых лет

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
353-й
02.09.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Загрузка...
^