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В центре Улан-Удэ вводят одностороннее движение

В центре Улан-Удэ вводят одностороннее движение
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Изменится схема движения транспорта на перекрёстке улиц Ленина и Советской

В Улан-Удэ на перекрёстке улиц Ленина и Советской введены существенные изменения в организации дорожного движения. Об этом сообщает администрация города.

На участке улицы Советской от улицы Ленина до здания администрации Советского района организовано одностороннее движение. Движение транспорта по улице Советской от здания администрации Советского района в сторону улицы Ленина запрещено.

При движении по улице Ленина со стороны площади Советов разрешено движение транспорта только направо на улицу Советскую (в сторону улицы Смолина).

Для увеличения пропускной способности запрещена остановка транспортных средств на улице Советской (с правой стороны при движении со стороны улицы Смолина) в пределах зоны перекрёстка.

Также в городе в связи с окончанием работ включаются в рабочие режимы светофоры на следующих участках улиц:

- 4 сентября - перекрёсток улиц Мокрова и Жердева;

- 6 сентября - ул. Терешковой, остановочный пункт общественного транспорта «Лицей №24», и перекрёсток улиц Ленина и Советской.
дорожное движение
 
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