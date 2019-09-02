В Бурятии сотрудники УФСИН собрали канцтовары для детдомов

Часть собранных школьных принадлежностей были переданы в храмы города



В преддверии начала нового учебного года сотрудники УФСИН России по Бурятии по традиции организовали сбор школьно-письменных принадлежностей для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.



Собранные пеналы, ручки, карандаши, фломастеры, тетради, кисти, краски, альбомы для рисования, цветную бумагу и многое другое сотрудники передали воспитанникам детского дома-интерната для детей с серьёзными нарушениями в интеллектуальном развитии «Журавушка».



- Часть собранных школьных принадлежностей были переданы в Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Малышок» и в храмы города, для оказания помощи детям из многодетных и малообеспеченных семей, - сообщили в пресс-службе УФСИН России по Бурятии.



