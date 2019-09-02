Часть собранных школьных принадлежностей были переданы в храмы города
В преддверии начала нового учебного года сотрудники УФСИН России по Бурятии по традиции организовали сбор школьно-письменных принадлежностей для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
Собранные пеналы, ручки, карандаши, фломастеры, тетради, кисти, краски, альбомы для рисования, цветную бумагу и многое другое сотрудники передали воспитанникам детского дома-интерната для детей с серьёзными нарушениями в интеллектуальном развитии «Журавушка».
- Часть собранных школьных принадлежностей были переданы в Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Малышок» и в храмы города, для оказания помощи детям из многодетных и малообеспеченных семей, - сообщили в пресс-службе УФСИН России по Бурятии.
В Бурятии сотрудники УФСИН собрали канцтовары для детдомов
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Это уже восьмое интерактивное издание
В конкурсе за звание самой красивой улан-удэнки примут участие 20 девушек
Пассажиры маршрута №2 в рамках акции участвовали в викторинах, читали стихи, а также бесплатно взяли себе понравившиеся книги
Она разрабатывает биосенсоры для рыб
Празднование продолжалось три дня. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с мероприятия
Певица Светлана Санжитова помогла семьям Закаменского района подготовить детей к школе
Северобайкальцам предлагают взять ребёнка за руку перед «зеброй»
Завтра в Бурятии ожидается ухудшение погоды
Дополнительные парковочные места появятся возле «Удинского пассажа» и «Еврозоны»
Посетителям ТРЦ показали отрывки из опер «Травиата» и «Князь Игорь»
Работы завершатся до 30 сентября
Три дня празднования юбилея Улан-Удэнского авиазавода завершились. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко
7 сентября перекроют площадь Советов
Организаторы планируют собрать около тысячи участников
Жители города смогут окунуться в эпоху прошлых лет