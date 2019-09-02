Это уже восьмое интерактивное издание
В преддверии Дня знаний детская студия мультимедиа «M-Art» выпустила восьмую серию интерактивной «Красной книги». Мультимедийный проект образовательной программы «Медиа Букварь» рассказывает о краснокнижных обитателях озера Байкал в видео формате.
Издание выпущено при поддержке Байкальского государственного заповедника и президентской библиотеки имени Ельцин. В создании нового «тома» Красной книги от Байкальского заповедника принимали участие заместитель директора по науке кандидат биологических наук Ирина Козырь, научный сотрудник Наталья Гамова и младший научный сотрудник Валентина Анисимова, сообщает пресс-служба Байкальского государственного заповедника.
Справка:
Детская Студия Мультимедиа «M-Art» создана в 2008 году, работает в структуре Центра творческого развития и гуманитарного образования «На Васильевском» (Санкт-Петербург). Основная образовательная концепция авторской программы студии является культурная и мульти-дисциплинарная направленность в сфере цифрового обучения детей.
Совместно с Байкальским государственным заповедником и президентской библиотекой имени Ельцина реализует мультимедийный проект «Красная книга».
Проекты студии «Красная книга», «Письма с фронта», «Слово – Смысл. Фразеологизмы», «Мы и космос» и другие включены в национальную электронную коллекцию президентской библиотеки имени Ельцина.
Вышла в свет мультимедийная книга о краснокнижных обитателях Байкала
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