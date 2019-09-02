В Чите прошёл митинг в честь победы на Халхин-Голе

Общество, Фото: пресс-служба администрации города Читы

В боях у монгольской реки сражалось более 30000 забайкальцев



2 сентября в Чите на мемориале воинам, павшим в боях у реки Халхин-Гол, состоялся митинг, посвящённый 80-летию победы в этом вооруженном конфликте. Вместе с читинцами участие в мероприятии приняли делегации из КНР и Монголии.



Напомним, что боевые действия в районе монгольской реки продолжались с весны по осень 1939 года. Большую роль в победе сыграли забайкальцы. В Чите размещался штаб наших войск, поэтому город стал центром управления и снабжения войсковой группировки. Заключительное сражение произошло в конце августа и завершилось полным разгромом 23-й пехотной дивизии 6-й отдельной армии Японии.



Заместитель председателя правительства Забайкальского края, министр экономического развития Андрей Кефер; врио главы города Читы Андрей Ядрищенский; и. о. руководителя администрации города Читы Александр Сапожников напомнили участникам митинга о значении, которое имела победа на Халхин-Голе, ставшая предвестницей будущего разгрома Японии. Также выступающие отметили, что более 30 тысяч забайкальцев принимали участие в боях, из них около 2 тысяч из них не вернулись с поля боя, и память о наших воинах всегда будет жить в сердцах людей. Завершился митинг возложением венков и цветов. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Читы.

