В Советском районе Улан-Удэ ремонтируют подпорную стену

Работы завершат до 8 сентября



В Улан-Удэ ремонтируют подпорную стену на перекрёстке улиц Сухэ-Батора и Смолина. Подрядной организацией выполнен демонтаж старой плитки со стороны подпорной стены в направлении улицы Бау Ямпилова. Ведутся работы по устройству колесоотбойника, закреплена сетка, производится укладка плитки. Уже уложено 320 квадратных метров.



В ночное время без закрытия проезда начаты работы по укладке плитки со стороны дома по улице Сухэ-Батора, 2. Выполнение работ составляет 70%. Их планируется завершить до 8 сентября. Об этом сообщает администрация Советского района.

