 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

02 Сентября

01 Сентября

Популярное

В Советском районе Улан-Удэ ремонтируют подпорную стену

В Советском районе Улан-Удэ ремонтируют подпорную стену
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Работы завершат до 8 сентября

В Улан-Удэ ремонтируют подпорную стену на перекрёстке улиц Сухэ-Батора и Смолина. Подрядной организацией выполнен демонтаж старой плитки со стороны подпорной стены в направлении улицы Бау Ямпилова. Ведутся работы по устройству колесоотбойника, закреплена сетка, производится укладка плитки. Уже уложено 320 квадратных метров.

В ночное время без закрытия проезда начаты работы по укладке плитки со стороны дома по улице Сухэ-Батора, 2. Выполнение работ составляет 70%. Их планируется завершить до 8 сентября. Об этом сообщает администрация Советского района.
ремонт благоустройство плитка Советский район Улан-Удэ
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

7 забайкальцев наградили госпремией
7 забайкальцев наградили госпремией
Общество, 02.09.2019
Среди них – преподаватель Дульдургинской школы
В Иркутске открылись новые школы
В Иркутске открылись новые школы
Общество, 02.09.2019
На торжественных линейках школьников, родителей и педагогов поздравил мэр Иркутска Дмитрий Бердников
Глава Бурятии встретился с участниками автопробега в Монголии
Глава Бурятии встретился с участниками автопробега в Монголии
Общество, 02.09.2019
Сейчас Алексей Цыденов ждёт в Улан-Баторе приезда Владимира Путина
В Улан-Удэ больше семи тысяч первоклассников пошли в школу
В Улан-Удэ больше семи тысяч первоклассников пошли в школу
Общество, 02.09.2019
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж со школьной линейки в честь Дня знаний
В улан-удэнском СИЗО откроется избирательный участок
В улан-удэнском СИЗО откроется избирательный участок
Общество, 02.09.2019
На сегодня в следственном изоляторе содержится  166 человек
В центре Улан-Удэ вводят одностороннее движение
В центре Улан-Удэ вводят одностороннее движение
Общество, 02.09.2019
Изменится схема движения транспорта на перекрёстке улиц Ленина и Советской
В Бурятии сотрудники УФСИН собрали канцтовары для детдомов
В Бурятии сотрудники УФСИН собрали канцтовары для детдомов
Общество, 02.09.2019
Часть собранных школьных принадлежностей были переданы в храмы города  
Модели, актриса, врач и певица: Кто претендует на звание «Мисс Улан-Удэ-2019»
Модели, актриса, врач и певица: Кто претендует на звание «Мисс Улан-Удэ-2019»
Общество, 02.09.2019
В конкурсе за звание самой красивой улан-удэнки примут участие 20 девушек
Трамвайный «Книговорот» устроили в Улан-Удэ
Трамвайный «Книговорот» устроили в Улан-Удэ
Общество, 02.09.2019
Пассажиры маршрута №2 в рамках акции участвовали в викторинах, читали стихи, а также бесплатно взяли себе понравившиеся книги
Юбилей Улан-Удэнского авиазавода посетили более 45 тысяч зрителей
Общество, 02.09.2019
Празднование продолжалось три дня.  «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с мероприятия  
Бурятская певица помогла семье погорельцев
Бурятская певица помогла семье погорельцев
Общество, 02.09.2019
Певица Светлана Санжитова помогла семьям Закаменского района подготовить детей к школе
В Северобайкальске появились предупреждающие знаки для пешеходов
В Северобайкальске появились предупреждающие знаки для пешеходов
Общество, 02.09.2019
Северобайкальцам предлагают взять ребёнка за руку перед «зеброй»
В Бурятию на смене жаре придут ливни с градом
В Бурятию на смене жаре придут ливни с градом
Общество, 02.09.2019
Завтра в Бурятии ожидается ухудшение погоды

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
353-й
02.09.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Загрузка...
^