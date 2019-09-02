Работы завершат до 8 сентября
В Улан-Удэ ремонтируют подпорную стену на перекрёстке улиц Сухэ-Батора и Смолина. Подрядной организацией выполнен демонтаж старой плитки со стороны подпорной стены в направлении улицы Бау Ямпилова. Ведутся работы по устройству колесоотбойника, закреплена сетка, производится укладка плитки. Уже уложено 320 квадратных метров.
В ночное время без закрытия проезда начаты работы по укладке плитки со стороны дома по улице Сухэ-Батора, 2. Выполнение работ составляет 70%. Их планируется завершить до 8 сентября. Об этом сообщает администрация Советского района.
В Советском районе Улан-Удэ ремонтируют подпорную стену
Общество, Фото:
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