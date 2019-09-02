Трамвайный «Книговорот» устроили в Улан-Удэ

Общество, Фото: Национальная библиотека

Пассажиры маршрута №2 в рамках акции участвовали в викторинах, читали стихи, а также бесплатно взяли себе понравившиеся книги



30 августа Национальная библиотека Бурятии в шестой раз провела социокультурную акцию «Книговорот». В этом году организаторы приняли необычное решение – вместо приглашения на мероприятие в определённое место самим выйти к читателям, проехавшись с программой по трамвайному маршруту №2.



Началась акция с поэтического перфоманса от литературно-музыкального объединения «Моя первая рифма». Руководитель объединения Софья Чернышева, а также его участники Артём Михайлов и Роман Симонов прочитали стихотворение Фёдора Тютчева об осени, находясь в разных концах вагона, тем самым немало удивив пассажиров и задав тон всему мероприятию.



На протяжении всей программы ЛМО «Моя первая рифма» читали стихотворения отечественных поэтов, заслуженно вызывая аплодисменты участников и гостей акции.



- Большим успехом пользовалось предложение организаторов прочитать любимое стихотворение вслух. Пассажиры, воспользовавшиеся им, получали не только положительные эмоции и одобрение зрителей, но и возмещение стоимости проезда в трамвае. В итоге стихи на «Книговороте» читали случайные исполнители самых разных возрастов – от мала до велика, - сообщили в пресс-службе Национальной библиотеки Бурятии.



Не обошлась акция без музыки. Слушателей порадовали песни в исполнении участницы «Моей первой рифмы» Инны Горновской под чарующие звуки гавайской гитары -Укулеле.



Викторины и конкурсы составили важную часть акции. Так, сотрудники Национальной библиотеки Татьяна Митрофанова и Валентина Давагшин проверили знания пассажиров об отечественной литературе и истории Республики Бурятия. Участники викторины, с учётом неподготовленности, показали высокий уровень знаний в обеих областях и выиграли сладкие призы.



На «Книговороте» нашлось место и любителям рисования. В конкурсе «Нарисуй Пушкина» с радостью поучаствовали две молодые художницы, за что и были отмечены призами от Национальной библиотеки.



Ну и, конечно же – бесплатные книги. Организаторы представили большой ассортимент отечественной и зарубежной литературы разных жанров. Пассажиры были рады возможности забрать с собой понравившееся произведение, чтобы после прочтения (по правилам акции) передать книгу другому читателю, подарив ей, таким образом, вторую жизнь.



Ну а тем, кто захотел продолжить знакомство с Национальной библиотекой в будущем, организаторы предоставили возможность официально стать её читателем прямо во время проведения акции – записав всех желающих.





