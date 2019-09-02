Она разрабатывает биосенсоры для рыб
Проект аспиранта Иркутского государственного университета (ИГУ), младшего научного сотрудника НИИ биологии Екатерины Щаповой поддержан Российским фондом фундаментальных исследований. Размер гранта составил 1,2 миллиона рублей, сообщает пресс-служба ИГУ.
Тема проекта связана с разработкой биосенсоров для рыб. Руководитель — доктор биологических наук, профессор ИГУ Максим Тимофеев.
— Мы отрабатываем технологии долговременного отслеживания внутренних физиологических параметров гидробионтов (организм, приспособленный к обитанию в водной среде — прим.) с помощью имплантируемых флуоресцентных биосенсоров. Эти биосенсоры формируем на основе тканесовместимого гидрогеля. Тестирование разрабатываемых биосенсоров будет проводиться на примере рыб и ракообразных как важных компонентов водных экосистем, в частности, на байкальских эндемичных амфиподах и модельном виде рыб Danio rerio, — говорит Екатерина Щапова.
Учёные отмечают, что в мировой науке на данный момент существует лишь одно исследование с целенаправленной попыткой получения биосенсоров на основе гидрогелей, применимых в тканях гидробионтов. При этом авторам не удалось добиться такого важного результата, как чувствительность биосенсора к рибофлавину в живом организме. Таким образом, подчеркнули иркутские исследователи, примеры создания подобных функциональных сенсоров пока отсутствуют.
Молодой учёный из Иркутска выиграла грант в 1,2 миллиона рублей
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