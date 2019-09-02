Бурятская певица помогла семье погорельцев

Певица Светлана Санжитова помогла семьям Закаменского района подготовить детей к школе
Бурятская певица Светлана Санжитова в рамках своего благотворительного проекта «Буян хэшэг» (Благое дело) организовала акцию в Закаменском районе под названием «Помоги первокласснику собраться в школу». Акция проходила с 14 по 31 августа и была направлена на оказание помощи семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, и многодетным семьям в подготовке детей к новому учебному году.
К акции мог присоединиться любой неравнодушный человек.
В результате пятерых ребятишек к школе подготовили полностью – купили одежду, обувь, вещи, четверым были куплены рюкзаки с канцтоварами.
- Пять костюмов в идеальном качестве, пару раз надевали, забрали из деревень. Люди отдавали ещё хорошие вещи - всё отправила многодетным семьям из сёл. К проекту присоединились две школы из деревень - Утатуйская и Цакирская. Они привезли детей, - сообщила «Байкал-Daily» артистка Светлана Санжитова.
Певицу также попросили помочь семье, у которой сгорел дом в Цакире. Коллектив местной школы купил вещи к 1 сентября для девочки из этой семьи, вокалистка – для мальчика.
Акция активно обсуждалась сельчанами в паблике Закаменского района: многие поддержали артистку в добром начинании.
- Я получила такое удовольствие от доставленной радости детям и помощи семьям от чистого сердца. Присоединялись к проекту жители города - кто перечислял по 100, 200, 500, один житель республики - 2000 рублей, моя коллега, ведущая, тамада – 1000. И вещи давали в хорошем состоянии, - поделилась Светлана Санжитова.
Обращались за помощью семьи, у которых шесть и более детей.
Как сообщал «Байкал-Daily», певица, композитор, ведущая мероприятий Светлана Санжитова весной этого года запустила благотворительный проект «Буян хэшэг» (Благое дело). В рамках него было сделано уже несколько добрых дел в районах Бурятии.
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