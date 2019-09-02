Северобайкальцам предлагают взять ребёнка за руку перед «зеброй»
В Северобайкальске рядом с пешеходными переходами появились предупреждающие надписи. Слова «Возьмите ребёнка за руку», «Посмотрите по сторонам» с помощью трафарета нанесли на асфальте инспекторы ОГИБДД совместно со своими помощниками из отряда юных инспекторов движения (ЮИД).
Надписи наносились как около регулируемых, так и нерегулируемых пешеходных переходов, расположенных, в частности, вблизи образовательных учреждений.
- Таким образом полицейские пытаются привлечь внимание общественности к вопросу безопасного перехода проезжей части: надписи будут служить напоминанием пешеходам о безопасном поведении на дороге, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Многие северобайкальцы, с интересом наблюдавшие за действом автоинспекторов и ЮИДовцев, сами приняли участие в мероприятии и поблагодарили сотрудников за заботу об их безопасности.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Улан-Удэ также перед пешеходными переходами возле школ нанесли надписи, призывающие отвлечься от мобильного телефона, снять наушники и взять ребёнка за руку.
В Северобайкальске появились предупреждающие знаки для пешеходов
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