В Иркутской области определят готовность стать пожарным

В пожарном многоборье примут участие 23 команды старшеклассников региона



14 сентября в 11:00 на площади у дворца спорта «Труд» в Иркутске состоятся вторые профориентационные соревнования по пожарному многоборью среди старшеклассников. Планируется, что в них примут участие более 100 человек в составе 23 команд из Иркутска, Братска, Зимы, Тайшета, Усть-Кута, Слюдянки, Байкальска, Усолья-Сибирского, Шелеховского, Киренского, Черемховского районов.



Участникам предстоит в полной выкладке пожарного пройти ряд испытаний, таких как кантование покрышки, поднятие сэндбэгов, перенос огнетушителей, скручивание пожарного рукава, перетягивание квадроцикла и многих других. Единственное, чем отличаются детские соревнования от взрослых – весом спортивных снарядов.



«Готов стать пожарным» – это профориентационный проект, направленный на испытание своей силы и выносливости, умений действовать быстро и слаженно. Старт его реализации был дан в начале лета – ребята приступили к тренировкам. В каждой команде 5 участников – 4 юноши и 1 девушка. Каждую команду курируют наставники из пожарных частей по всей области. Таким образом, молодёжь не только тренируется, но и получает представление о профессии пожарного.



Те, кто не участвует в соревнованиях, 14 сентября на площадке перед стадионом «Труд» смогут примерить на себя роль пожарного, спасателя, инспектора ГИМС (государственной инспекции по маломерным судам) или сотрудника медицины катастроф. Под руководством профессионалов можно поучаствовать в пожарной эстафете, научиться оказывать первую доврачебную помощь, спасать утопающего из воды, проверить свои знания, участвуя в кейс-викторине и не поддаться панике на площадке «Пси-Фактор».



В 2018 году в Иркутске состоялись первые подобные соревнования, в них приняли участие 85 подростков из 11 муниципальных образований Приангарья. Об этом сообщает пресс-служба министерства по молодёжной политике региона.

