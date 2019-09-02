 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

02 Сентября

01 Сентября

Популярное

В Иркутской области определят готовность стать пожарным

В Иркутской области определят готовность стать пожарным
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В пожарном многоборье примут участие 23 команды старшеклассников региона

14 сентября в 11:00 на площади у дворца спорта «Труд» в Иркутске состоятся вторые профориентационные соревнования по пожарному многоборью среди старшеклассников. Планируется, что в них примут участие более 100 человек в составе 23 команд из Иркутска, Братска, Зимы, Тайшета, Усть-Кута, Слюдянки, Байкальска, Усолья-Сибирского, Шелеховского, Киренского, Черемховского районов.

Участникам предстоит в полной выкладке пожарного пройти ряд испытаний, таких как кантование покрышки, поднятие сэндбэгов, перенос огнетушителей, скручивание пожарного рукава, перетягивание квадроцикла и многих других. Единственное, чем отличаются детские соревнования от взрослых – весом спортивных снарядов.

«Готов стать пожарным» – это профориентационный проект, направленный на испытание своей силы и выносливости, умений действовать быстро и слаженно. Старт его реализации был дан в начале лета – ребята приступили к тренировкам. В каждой команде 5 участников – 4 юноши и 1 девушка. Каждую команду курируют наставники из пожарных частей по всей области. Таким образом, молодёжь не только тренируется, но и получает представление о профессии пожарного.

Те, кто не участвует в соревнованиях, 14 сентября на площадке перед стадионом «Труд» смогут примерить на себя роль пожарного, спасателя, инспектора ГИМС (государственной инспекции по маломерным судам) или сотрудника медицины катастроф. Под руководством профессионалов можно поучаствовать в пожарной эстафете, научиться оказывать первую доврачебную помощь, спасать утопающего из воды, проверить свои знания, участвуя в кейс-викторине и не поддаться панике на площадке «Пси-Фактор».

В 2018 году в Иркутске состоялись первые подобные соревнования, в них приняли участие 85 подростков из 11 муниципальных образований Приангарья. Об этом сообщает пресс-служба министерства по молодёжной политике региона.
соревнования Иркутская область Иркутск пожарные старшеклассники
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Забайкалье начался фестиваль СМИ
В Забайкалье начался фестиваль СМИ
Общество, 02.09.2019
В работе мероприятия принимает участие зам полпреда РФ в ДФО Григорий Куранов
В Иркутской области определят готовность стать пожарным
В Иркутской области определят готовность стать пожарным
Общество, 02.09.2019
В пожарном многоборье примут участие 23 команды старшеклассников региона
В Чите прошёл митинг в честь победы на Халхин-Голе
В Чите прошёл митинг в честь победы на Халхин-Голе
Общество, 02.09.2019
В боях у монгольской реки сражалось более 30000 забайкальцев
В Улан-Удэ состоялся слёт дворовых команд
В Улан-Удэ состоялся слёт дворовых команд
Общество, 02.09.2019
В мероприятии участвовали представители Железнодорожного района
В Чите стартовал «Бег мира»
В Чите стартовал «Бег мира»
Общество, 02.09.2019
Факельная эстафета дружбы пройдёт по маршруту Чита – Маньчжурия – Хайлар
В Иркутской области прошёл турнир по мини-футболу
В Иркутской области прошёл турнир по мини-футболу
Общество, 02.09.2019
Победителем соревнований стала шелеховская команда
Заместитель министра обороны РФ принял участие в акции в Чите
Заместитель министра обороны РФ принял участие в акции в Чите
Общество, 02.09.2019
В Забайкалье презентовали «Партизанскую деревню»
В Иркутске пройдёт чемпионат Сибири по боксу
В Иркутске пройдёт чемпионат Сибири по боксу
Общество, 02.09.2019
Для зрителей вход на матчи будет бесплатным
Забайкальский Сретенск отметил свой юбилей
Забайкальский Сретенск отметил свой юбилей
Общество, 02.09.2019
Одному из старейших городов края исполнилось 330 лет
«Спасибо, Россия!»: В Монголии празднуют 80-летие победы на реке Халхин-Гол
«Спасибо, Россия!»: В Монголии празднуют 80-летие победы на реке Халхин-Гол
Общество, 02.09.2019
Дети и внуки солдат из Бурятии, воевавших на Халхин-Голе, проехали большой путь «Дорогами отцов»
7 забайкальцев наградили госпремией
7 забайкальцев наградили госпремией
Общество, 02.09.2019
Среди них – преподаватель Дульдургинской школы
В Иркутске открылись новые школы
В Иркутске открылись новые школы
Общество, 02.09.2019
На торжественных линейках школьников, родителей и педагогов поздравил мэр Иркутска Дмитрий Бердников
Глава Бурятии встретился с участниками автопробега в Монголии
Глава Бурятии встретился с участниками автопробега в Монголии
Общество, 02.09.2019
Сейчас Алексей Цыденов ждёт в Улан-Баторе приезда Владимира Путина
Дети в Бурятии посидели за рулём пожарной машины
Дети в Бурятии посидели за рулём пожарной машины
Общество, 02.09.2019
В республике продолжается акция «Живи, лес»

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
353-й
02.09.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Загрузка...
^