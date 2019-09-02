7 забайкальцев наградили госпремией

Среди них – преподаватель Дульдургинской школы
2 сентября в Чите в правительстве региона впервые вручены государственные премии Забайкальского края. Премия вручается по семи номинациям, которые представлены в разных сферах: экономика, общественная деятельность, жилищно-коммунальное хозяйство, здравоохранение и образование.
Государственную премию получил главный врач Забайкальского краевого клинического фтизиопульмонологического центра Павел Фадеев за результаты научных исследований, внесших значительный вклад в развитие системы здравоохранения региона. Он внедрил новые технологии в лечении туберкулёза и других легочных заболеваний. Эта разработка одобрена в Новосибирском научно-исследовательском институте туберкулёза. Метод Павла Фадеева также применяется в медицинских учреждениях других регионов страны.
За активную социально-значимую деятельность в сфере образования государственной премией награждён преподаватель Дульдургинской школы Батор Цыбенов. По его инициативе в образовательном учреждении организован военно-патриотический клуб «Беркут», создано местное отделение Юнармии. Воспитанники Батора Цыбенова неоднократно становились участниками всероссийской спартакиады допризывной казачьей молодежи в городе Анапа и всероссийского финала военно-спортивной игры «Победа».
Дмитрий Прохоров из города Петровск-Забайкальский работает в Забайкальской топливно-энергетической компании. За вклад в модернизацию жилищно-коммунального хозяйства Забайкалья он также удостоен государственной премией.
Среди награждаемых – заведующая отделением иппотерапии центра медико-социальной реабилитации инвалидов «Росток» Рита Мингалова, доцент кафедры биологии Олег Корсун, технолог по производству Татьяна Боярченко, пенсионер Анатолий Павлов. По его инициативе в каждую школу Карымского района была передана копия Знамени Победы, при его участии открыто шесть мемориальных досок землякам, погибшим при исполнении воинского долга, переиздана книга Сергея Зарубина «Путь разведчика» о героическом пути снайпера-забайкальца С.И. Матыжонка.
Премия учреждена по инициативе главы Забайкалья Александра Осипова. Её планируется вручать ежегодно за высокий профессионализм, выдающиеся достижения в трудовой деятельности на благо региона. Также премией будут удостоены забайкальцы, получившие широкую общественную признательность. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
7 забайкальцев наградили госпремией
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