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В Улан-Удэ в День города маршрутки будут ходить до полуночи

В Улан-Удэ в День города маршрутки будут ходить до полуночи
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
7 сентября перекроют площадь Советов

7 сентября, в День города, на площади Советов Улан-Удэ с утра на дорогах будет введено ограничение для личного транспорта. Общественный транспорт будет курсировать до 17:00 часов, затем, в связи с началом вечерней праздничной программы, площадь Советов будет перекрыта.

Автобусы традиционно будут двигаться по улицам Коммунистическая, Борсоева и Смолина. Общественный транспорт будет работать до 24:00 часов ночи.

После фейерверка в 22:30, для вывоза горожан будет задействовано около 200 автобусов. Они будут сосредоточены на улице Сухэ-Батора, на проспекте Победы, мемориале Победы, Гостиных рядах, площади Банзарова, на улице Смолина и в районе Элеватора.

Также до 24:00 часов будут курсировать 9 трамваев маршрутов №1, №2, №4.

- Всегда возникает вопрос: почему меньше автобусов по улице Советской. Потому что после окончания фейерверка обычно люди спускаются вниз, на Арбат. Всё будет отслежено, будем работать, пока не вывезем последнего горожанина, - сообщил заместитель председателя комитета по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству Александр Халбаев.

Также он добавил, что по улице Кирова, где будет проходить «Верхнеудинская ярмарка», будет ограничено движение для личного транспорта, но не для общественного.

С программой празднования Дня города можно ознакомиться по ссылке.
день города общественный транспорт
 
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