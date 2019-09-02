Жители города смогут окунуться в эпоху прошлых лет
7 сентября, в День города, в 13:00 на одной из исторических площадей Улан-Удэ – площади Революции – начнутся грандиозные ярмарочные гуляния.
На протяжении 10 лет в Улан-Удэ проводится анимационный проект «Верхнеудинская ярмарка» (0+). Основная цель проекта заключается в том, чтобы горожанин, который пришел на ярмарку, оказался непосредственным участником этого процесса и окунулся в эпоху прошлых лет Верхнеудинска.
Этнографический городок позволит жителям и гостям столицы познакомится с культурой народов, проживающих на территории Бурятии. В торговых рядах горожане подробно узнают о выпускаемой продукции ведущих компаний республики.
Гвоздь программы - шоу-группа «Россияне» – профессиональный вокально-инструментальный коллектив из Москвы, который исполнит самые популярные музыкальные хиты.
В этом году организаторы разнообразили программу, на ярмарке будут проводиться интерактивные мастер-классы по кузнечному ремеслу, по изготовлению аксессуаров из глины и кожи, мастер-класс по изготовлению струнных инструментов и по печати картин.
Кроме того, на ярмарке будут представлены сувенирная и книгоиздательская продукция. В выставке будут участвовать национально-культурные центры.
- В ярмарке будут участвовать 24 крупных местных товаропроизводителей, которые подготовили новую продукцию, - рассказала заместитель председателя комитета по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству Светлана Терещенко.
Также будут организованы точки общественного питания: шашлыки, плов, кулинарные изделия, чай, кофе и соки.
В целом, и на площади Революции, и на «Арбате», и на площади Советов будет усилено торговое обслуживание. Будет представлена сувенирная продукция, кулинарная продукция, мороженое, шарики, детские игрушки и прочее.
С полным планом празднования Дня города можно ознакомиться по ссылке.
В Улан-Удэ в День города пройдёт «Верхнеудинская ярмарка»
Общество, Фото:
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