В День знаний в Бурятии не открылись 14 школ

Там до сих пор продолжается капитальный ремонт



Органы государственного пожарного надзора перед началом учебного года проверили пожарную безопасность в школах Бурятии. По состоянию на 1 сентября, к приёмке было представлено 459 общеобразовательных учебных заведений. По результатам обследования было принято 445 школ.



- Не принятыми остаются 14 учреждений, по причине незавершённого капитального ремонта. Их приёмка будет продолжена после его окончания, - сообщил начальник отдела дознания и административной практики ГУ МЧС России по Бурятии Евгений Попов.



Также 8 сентября в Бурятии пройдут выборы. В целях недопущения пожаров на избирательных участках прошли проверки. На сегодняшний день был обследован 381 объект – 85%. Были проведены беседы и пожарные инструктажи, оказана методическая помощь ответственным лицам.



В ходе проверок было выявлено 47 нарушений пожарной безопасности. Обследования избирательных участков планируется закончить до 5 сентября.

