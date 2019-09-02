 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

02 Сентября

01 Сентября

Популярное

В День знаний в Бурятии не открылись 14 школ

В День знаний в Бурятии не открылись 14 школ
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Там до сих пор продолжается капитальный ремонт

Органы государственного пожарного надзора перед началом учебного года проверили пожарную безопасность в школах Бурятии. По состоянию на 1 сентября, к приёмке было представлено 459 общеобразовательных учебных заведений. По результатам обследования было принято 445 школ.

- Не принятыми остаются 14 учреждений, по причине незавершённого капитального ремонта. Их приёмка будет продолжена после его окончания, - сообщил начальник отдела дознания и административной практики ГУ МЧС России по Бурятии Евгений Попов.

Также 8 сентября в Бурятии пройдут выборы. В целях недопущения пожаров на избирательных участках прошли проверки. На сегодняшний день был обследован 381 объект – 85%. Были проведены беседы и пожарные инструктажи, оказана методическая помощь ответственным лицам.

В ходе проверок было выявлено 47 нарушений пожарной безопасности. Обследования избирательных участков планируется закончить до 5 сентября.
школы
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В День знаний в Бурятии не открылись 14 школ
В День знаний в Бурятии не открылись 14 школ
Общество, 02.09.2019
Там до сих пор продолжается капитальный ремонт
Силовики проверили школы Бурятии перед Днём знаний
Силовики проверили школы Бурятии перед Днём знаний
Общество, 02.09.2019
Сегодня сотрудники Росгвардии и полиции охраняют общественный порядок на мероприятиях, посвящённых Дню знаний
Правила призыва в армию изменились в России
Правила призыва в армию изменились в России
Общество, 02.09.2019
Вступили в силу поправки в закон «О воинской обязанности и военной службе»
На Байкале установили огромный бюст Владимира Путина
На Байкале установили огромный бюст Владимира Путина
Общество, 02.09.2019
С помощью бюста Владимира Путина жители Ольхона пытаются обратить внимание на свои проблемы
Жителей Бурятии приглашают на конкурс «Моя малая Родина»
Жителей Бурятии приглашают на конкурс «Моя малая Родина»
Общество, 02.09.2019
Заявки на участие могут подать все желающие сельчане
Школьники и студенты Улан-Удэ прошли крестным ходом: фоторепортаж
Школьники и студенты Улан-Удэ прошли крестным ходом: фоторепортаж
Общество, 02.09.2019
1 сентября в столице Бурятии прошёл детский крестный ход. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко
Бюст императрицы Екатерины II вернулся в Бурятию
Бюст императрицы Екатерины II вернулся в Бурятию
Общество, 02.09.2019
Сразу с вокзала делегация направилась в Иволгинский дацан для встречи с Пандито Хамбо Ламой
«Бестужевцы» откроют фестиваль театров Дальнего Востока в Хабаровске
«Бестужевцы» откроют фестиваль театров Дальнего Востока в Хабаровске
Общество, 02.09.2019
Русский драматический театр покажет спектакль «Ричард III»
Алиса Жамбалова раздаст автографы в центре Улан-Удэ
Алиса Жамбалова раздаст автографы в центре Улан-Удэ
Общество, 02.09.2019
Сегодня на площади Советов пройдут мероприятия, посвящённые Дню знаний
В Тулуне высадили 1,5 тысячи молодых сосен
В Тулуне высадили 1,5 тысячи молодых сосен
Общество, 02.09.2019
Их посадили пожарные и спасатели
Сегодня в Улан-Удэ пройдут школьные линейки
Сегодня в Улан-Удэ пройдут школьные линейки
Общество, 02.09.2019
В Улан-Удэ, в отличие от Иркутска, торжественные линейки в честь Дня знаний решили провести 2 сентября
В Бурятии сирота добивается квартиру через суд
В Бурятии сирота добивается квартиру через суд
Общество, 02.09.2019
Девушка вынуждена жить у знакомых
В Улан-Удэ до +27
В Улан-Удэ до +27
Общество, 02.09.2019
По данным Бурятского Гидрометцентра, 2 сентября по республике местами небольшие, кратковременные дожди, грозы 

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
353-й
02.09.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Загрузка...
^