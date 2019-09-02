Там до сих пор продолжается капитальный ремонт
Органы государственного пожарного надзора перед началом учебного года проверили пожарную безопасность в школах Бурятии. По состоянию на 1 сентября, к приёмке было представлено 459 общеобразовательных учебных заведений. По результатам обследования было принято 445 школ.
- Не принятыми остаются 14 учреждений, по причине незавершённого капитального ремонта. Их приёмка будет продолжена после его окончания, - сообщил начальник отдела дознания и административной практики ГУ МЧС России по Бурятии Евгений Попов.
Также 8 сентября в Бурятии пройдут выборы. В целях недопущения пожаров на избирательных участках прошли проверки. На сегодняшний день был обследован 381 объект – 85%. Были проведены беседы и пожарные инструктажи, оказана методическая помощь ответственным лицам.
В ходе проверок было выявлено 47 нарушений пожарной безопасности. Обследования избирательных участков планируется закончить до 5 сентября.
В День знаний в Бурятии не открылись 14 школ
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Там до сих пор продолжается капитальный ремонт
Сегодня сотрудники Росгвардии и полиции охраняют общественный порядок на мероприятиях, посвящённых Дню знаний
Соревнования состоятся 4 сентября
Вступили в силу поправки в закон «О воинской обязанности и военной службе»
С помощью бюста Владимира Путина жители Ольхона пытаются обратить внимание на свои проблемы
Заявки на участие могут подать все желающие сельчане
1 сентября в столице Бурятии прошёл детский крестный ход. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко
Сразу с вокзала делегация направилась в Иволгинский дацан для встречи с Пандито Хамбо Ламой
Русский драматический театр покажет спектакль «Ричард III»
Сегодня на площади Советов пройдут мероприятия, посвящённые Дню знаний
Их посадили пожарные и спасатели
В Улан-Удэ, в отличие от Иркутска, торжественные линейки в честь Дня знаний решили провести 2 сентября
Девушка вынуждена жить у знакомых
По данным Бурятского Гидрометцентра, 2 сентября по республике местами небольшие, кратковременные дожди, грозы
Общество, 01.09.2019
Ребятам вручили школьные наборы