В Иркутске пройдёт чемпионат Сибири по боксу

Для зрителей вход на матчи будет бесплатным



С 24 по 28 сентября во дворце спорта «Труд» в Иркутске пройдёт чемпионат Сибирского федерального округа по боксу среди мужчин. Ожидается, что в соревнованиях примут участие команды из 10 сибирских регионов.



Перед чемпионатом планируется провести тренировочные сборы. 24 сентября станет днём заезда. На следующий день состоится открытие турнира. И с 25 по 28 сентября пройдут четыре соревновательных дня.



На чемпионате Сибири по боксу среди мужчин 19-40 лет будут следующие весовые категории: 49, 52, 56, 60, 64, 69, 75, 81, 91 и свыше 91 кг. Принимающей стороне позволено выступить на турнире двумя составами.



Для оказания помощи к проведению турнира планируется привлечь волонтёров. Вход для зрителей будет свободным. Об этом сообщает пресс-служба минспорта Иркутской области.

