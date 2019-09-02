Для зрителей вход на матчи будет бесплатным
С 24 по 28 сентября во дворце спорта «Труд» в Иркутске пройдёт чемпионат Сибирского федерального округа по боксу среди мужчин. Ожидается, что в соревнованиях примут участие команды из 10 сибирских регионов.
Перед чемпионатом планируется провести тренировочные сборы. 24 сентября станет днём заезда. На следующий день состоится открытие турнира. И с 25 по 28 сентября пройдут четыре соревновательных дня.
На чемпионате Сибири по боксу среди мужчин 19-40 лет будут следующие весовые категории: 49, 52, 56, 60, 64, 69, 75, 81, 91 и свыше 91 кг. Принимающей стороне позволено выступить на турнире двумя составами.
Для оказания помощи к проведению турнира планируется привлечь волонтёров. Вход для зрителей будет свободным. Об этом сообщает пресс-служба минспорта Иркутской области.
В Иркутске пройдёт чемпионат Сибири по боксу
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