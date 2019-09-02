Сегодня сотрудники Росгвардии и полиции охраняют общественный порядок на мероприятиях, посвящённых Дню знаний
Ранее состоялась комплексная работа по обследованию 467 образовательных учреждений. Была проверена антитеррористическая защищённость, пожарная безопасность и работоспособность технических средств охраны в школах Бурятии. Проведены более 400 учебных тренировок, на которых отрабатывались действия при возникновении чрезвычайных происшествий.
Сотрудники лицензионно-разрешительных подразделений Росгвардии встретились с руководителями частных охранных организаций, охраняющих школы.
Сотрудники сил специального назначения провели профилактические мероприятия на наличие опасных предметов.
Маршруты патрулирования групп задержания вневедомственной охраны сегодня максимально приближены к местам проведения праздничных мероприятий, сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.
Силовики проверили школы Бурятии перед Днём знаний
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Там до сих пор продолжается капитальный ремонт
Сегодня сотрудники Росгвардии и полиции охраняют общественный порядок на мероприятиях, посвящённых Дню знаний
Соревнования состоятся 4 сентября
Вступили в силу поправки в закон «О воинской обязанности и военной службе»
С помощью бюста Владимира Путина жители Ольхона пытаются обратить внимание на свои проблемы
Заявки на участие могут подать все желающие сельчане
1 сентября в столице Бурятии прошёл детский крестный ход. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко
Сразу с вокзала делегация направилась в Иволгинский дацан для встречи с Пандито Хамбо Ламой
Русский драматический театр покажет спектакль «Ричард III»
Сегодня на площади Советов пройдут мероприятия, посвящённые Дню знаний
Их посадили пожарные и спасатели
В Улан-Удэ, в отличие от Иркутска, торжественные линейки в честь Дня знаний решили провести 2 сентября
Девушка вынуждена жить у знакомых
По данным Бурятского Гидрометцентра, 2 сентября по республике местами небольшие, кратковременные дожди, грозы
Общество, 01.09.2019
Ребятам вручили школьные наборы