Силовики проверили школы Бурятии перед Днём знаний

Сегодня сотрудники Росгвардии и полиции охраняют общественный порядок на мероприятиях, посвящённых Дню знаний



Ранее состоялась комплексная работа по обследованию 467 образовательных учреждений. Была проверена антитеррористическая защищённость, пожарная безопасность и работоспособность технических средств охраны в школах Бурятии. Проведены более 400 учебных тренировок, на которых отрабатывались действия при возникновении чрезвычайных происшествий.



Сотрудники лицензионно-разрешительных подразделений Росгвардии встретились с руководителями частных охранных организаций, охраняющих школы.



Сотрудники сил специального назначения провели профилактические мероприятия на наличие опасных предметов.



Маршруты патрулирования групп задержания вневедомственной охраны сегодня максимально приближены к местам проведения праздничных мероприятий, сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.



