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Пожарные Иркутской области устроят спартакиаду по бурятским видам спорта

Пожарные Иркутской области устроят спартакиаду по бурятским видам спорта
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Соревнования состоятся 4 сентября

4 сентября в селе Оса Усть-Ордынского Бурятского округа в физкультурно-оздоровительном комплексе «Баатар» пройдут соревнования среди подразделений Государственной противопожарной службы Иркутской области на кубок Леонида Мантыкова.

Помимо традиционного боевого развёртывания, спартакиада включает в себя бурятские национальные виды спорта: перетягивание палки, переноску камня, бурятскую борьбу. Именно такими – с национальным бурятским колоритом – видел соревнования огнеборцев автор этой идеи – Леонид Данилович Мантыков, начальник пожарной части по охране посёлка Бохан, ушедший из жизни три года назад. Более 30 лет своей жизни он посвятил пожарной охране, спасая на пожарах людей и защищая от огня целые населённые пункты. Идею Леонида Мантыкова воплотили в жизнь его коллеги-пожарные, объединив в одну спартакиаду пожарный и бурятский национальный спорт.

Для проведения спартакиады в Осу будет передислоцирована пожарно-спасательная техника специализированной пожарно-спасательной части из Иркутска.

Для гостей будет организован мастер-класс «Научись спасать жизнь!». О правилах оказания доврачебной помощи при различных травмах, ожогах расскажут спасатели и научат этому любого желающего. Для участников соревнований и гостей будет работать полевая кухня.

Для юных гостей спартакиады добровольные пожарные и члены Иркутского отделения всероссийского добровольного пожарного общества организуют «Эстафету безопасности», научат правилам пожарной безопасности и проведут развлекательное мероприятие, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.
спорт пожарные национальная борьба
 
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