В Иркутской области прошёл турнир по мини-футболу

Общество, Фото: пресс-служба министерства спорта Иркутской области

Победителем соревнований стала шелеховская команда



В Иркутске состоялся XXX турнир по мини-футболу среди любительских команд, посвящённый памяти известного иркутского журналиста Льва Перминова. Матчи завершились 1 сентября на стадионе ИРНИТУ.



В этом году в соревнованиях приняло участие 60 команд из Иркутска, Тулуна, Братска, Усть-Илимска, Бодайбо, Ангарска, Нижнеудинска, Зимы, Слюдянки и других муниципальных образований области, а также из Читы и Хабаровска.



29 августа состоялась жеребьёвка. Команды были разбиты на 16 групп по 3 или 4 команды в каждой. Игры группового этапа прошли 30 августа и утром 31 августа. В этот же день были сыграны матчей плей-офф как основного турнира, так и «утешительного». 1 сентября прошли решающие матчи, в том числе финал и матч за третье место.



По итогам чемпионами турнира стала команда из Шелехова «ИКП Байкал». Второе место заняли футболисты из Слюдянки. Бронзовую медаль получила иркутская команда «СтройПроектСервис». Об этом сообщает пресс-служба минспорта Иркутской области.

