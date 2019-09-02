Победителем соревнований стала шелеховская команда
В Иркутске состоялся XXX турнир по мини-футболу среди любительских команд, посвящённый памяти известного иркутского журналиста Льва Перминова. Матчи завершились 1 сентября на стадионе ИРНИТУ.
В этом году в соревнованиях приняло участие 60 команд из Иркутска, Тулуна, Братска, Усть-Илимска, Бодайбо, Ангарска, Нижнеудинска, Зимы, Слюдянки и других муниципальных образований области, а также из Читы и Хабаровска.
29 августа состоялась жеребьёвка. Команды были разбиты на 16 групп по 3 или 4 команды в каждой. Игры группового этапа прошли 30 августа и утром 31 августа. В этот же день были сыграны матчей плей-офф как основного турнира, так и «утешительного». 1 сентября прошли решающие матчи, в том числе финал и матч за третье место.
По итогам чемпионами турнира стала команда из Шелехова «ИКП Байкал». Второе место заняли футболисты из Слюдянки. Бронзовую медаль получила иркутская команда «СтройПроектСервис». Об этом сообщает пресс-служба минспорта Иркутской области.
В Иркутской области прошёл турнир по мини-футболу
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